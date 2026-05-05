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Marché de créateurs et du goût, rue Léon-Gambetta, Saint-Étienne-du-Rouvray

Marché de créateurs et du goût, rue Léon-Gambetta, Saint-Étienne-du-Rouvray

Marché de créateurs et du goût, rue Léon-Gambetta, Saint-Étienne-du-Rouvray samedi 20 juin 2026.

Lieu : rue Léon-Gambetta

Adresse : rue Léon-Gambetta 76800

Ville : 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit, entrée libre

Marché de créateurs et du goût Samedi 20 juin, 10h00 rue Léon-Gambetta Seine-Maritime

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Samedi 20 juin 2026, l’UCA organise la 2e édition de son marché de créateurs et du goût !
Le thème de la journée : le Mexique !
Au programme :
Stands de créateurs locaux et artisanat, dont une sélection aux inspirations mexicaines
Produits du terroir et spécialités gourmandes
Animations musicales aux sonorités mexicaines
Décorations et ambiance immersive autour du Mexique
Activités pour petits et grands

rue Léon-Gambetta rue Léon-Gambetta 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie
Marché de créateurs et du goût avec pour thème le Mexique ! Marché

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