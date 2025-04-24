MARCHÉ DE CRÉATEURS ET PRODUCTEURS Lamalou-les-Bains

MARCHÉ DE CRÉATEURS ET PRODUCTEURS Lamalou-les-Bains jeudi 24 avril 2025.

MARCHÉ DE CRÉATEURS ET PRODUCTEURS

avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2025-04-24

fin : 2025-04-24

Date(s) :

2025-04-24 2025-05-08 2025-05-22 2025-06-05 2025-06-19 2025-07-03 2025-07-17 2025-07-31 2025-08-14 2025-08-28 2025-09-11 2025-09-25 2025-10-09 2025-10-23

L’association L’Art de la main organise un marché artisanal sur la Place du Casino.

De 9h à 14h, venez à la rencontre de créateurs et producteurs bijoux, tableaux, peinture sur soie, produits terroir.

Renseignements 07 85 59 34 67

English :

The association L’Art de la main organizes a craft market on the Place du Casino.

From 9 a.m. to 2 p.m., come and meet designers and producers of jewelry, paintings, silk painting and local produce.

Information: 07 85 59 34 67

German :

Der Verein L’Art de la main organisiert einen Kunsthandwerksmarkt auf dem Place du Casino.

Von 9 bis 14 Uhr können Sie Designer und Produzenten kennenlernen: Schmuck, Bilder, Seidenmalerei, regionale Produkte.

Auskunft: 07 85 59 34 67

Italiano :

L’associazione L’Art de la main organizza un mercato dell’artigianato in Place du Casino.

Dalle 9.00 alle 14.00, potrete incontrare designer e produttori di gioielli, dipinti, pittura su seta e prodotti locali.

Informazioni: 07 85 59 34 67

Espanol :

La asociación L’Art de la main organiza un mercado de artesanía en la plaza del Casino.

De 9.00 a 14.00, venga a conocer a creadores y productores de joyas, cuadros, pintura sobre seda y productos locales.

Información: 07 85 59 34 67

