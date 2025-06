Marché de créateurs et producteurs locaux Laval 5 juillet 2025 15:00

Marché de créateurs et producteurs locaux Esplanade du Château Neuf Laval Mayenne

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

2025-07-05

Venez rencontrer vos créateurs et producteurs locaux Mayennais, vous aurez l’occasion de découvrir leurs créations et productions bijoux, couture, mode, céramique, déco (bois, métal, sable, osier, …), aquarelles, fleurs cosmétiques, …, safran, boissons fraîches, food truck… .

Esplanade du Château Neuf

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 evenement.lafabrikdici@gmail.com

English :

Come and meet your local Mayenne creators and producers.

German :

Treffen Sie Ihre lokalen Designer und Produzenten aus dem Departement Mayenne.

Italiano :

Venite a conoscere i vostri designer e produttori locali di Mayenne.

Espanol :

Venga a conocer a los diseñadores y productores locales de Mayenne.

