MARCHÉ DE CRÉATEURS SALLE DES FÊTES Lavelanet-de-Comminges
MARCHÉ DE CRÉATEURS SALLE DES FÊTES Lavelanet-de-Comminges dimanche 26 avril 2026.
MARCHÉ DE CRÉATEURS
SALLE DES FÊTES Place des festivités Lavelanet-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Nouveauté à Lavelanet-de-Comminges ! L’association Livrelanet vous invite à venir découvrir son premier marché de créateurs.
Marché organisé par l’association Livrelanet. .
SALLE DES FÊTES Place des festivités Lavelanet-de-Comminges 31220 Haute-Garonne Occitanie alain.gac@free.fr
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New in Lavelanet-de-Comminges! The Livrelanet association invites you to come and discover its first creators’ market.
L’événement MARCHÉ DE CRÉATEURS Lavelanet-de-Comminges a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE