MARCHÉ DE CRÉATEURS SALLE DES FÊTES Lavelanet-de-Comminges

MARCHÉ DE CRÉATEURS

SALLE DES FÊTES Place des festivités Lavelanet-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Nouveauté à Lavelanet-de-Comminges ! L’association Livrelanet vous invite à venir découvrir son premier marché de créateurs.

Marché organisé par l’association Livrelanet. .

SALLE DES FÊTES Place des festivités Lavelanet-de-Comminges 31220 Haute-Garonne Occitanie alain.gac@free.fr

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English :

New in Lavelanet-de-Comminges! The Livrelanet association invites you to come and discover its first creators’ market.

L’événement MARCHÉ DE CRÉATEURS Lavelanet-de-Comminges a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE