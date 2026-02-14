Marché de créateurs LémanCréativ’ Quai de rives Thonon-les-Bains

Marché de créateurs LémanCréativ’

Quai de rives Port de Rives Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-05

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-04-05 2026-07-01 2026-10-04

L’association LémanCréativ’ regroupe un peu plus d’une quarantaine d’artisans créateurs du Chablais. Son ambition est de promouvoir l’artisanat local sur différents lieux d’expositions comme le port de Rives de Thonon les dimanches d’avril à septembre.

.

Quai de rives Port de Rives Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes officiel.lemancreativ@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : An arts and crafts market

The association ‘Léman Créativ’ brings together a little over forty creative craftsmen from the Chablais region. Its ambition is to promote local craftsmanship on various exhibition sites such as the port of Rives de Thonon on Sundays from April to September.

L’événement Marché de créateurs LémanCréativ’ Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-14 par SPL DESTINATION THONON