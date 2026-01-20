Marché de créateurs locaux Spécial Saint-Valentin à Erdeven Office de tourisme Erdeven

Marché de créateurs locaux Spécial Saint-Valentin à Erdeven

Office de tourisme 12 rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’Office de Tourisme d’Erdeven vous invite à découvrir un marché de créateurs et producteurs locaux, le samedi 14 février, de 10h à 17h.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, ce marché met à l’honneur les savoir-faire locaux et les créations artisanales, idéales pour dénicher un cadeau original, fait main et porteur de sens.

Les visiteurs pourront flâner parmi une quinzaine de stands proposant une belle diversité de créations et de produits locaux

bijoux, maroquinerie, accessoires textiles, papeterie et illustrations, créations en papier népalais, céramiques, savons et bougies artisanales, objets réalisés à partir de matériaux de récupération, mais aussi des produits du terroir comme le safran ou la spiruline.

Installé au cœur de l’office de tourisme d’Erdeven, ce marché est l’occasion parfaite de rencontrer les créateurs, d’échanger avec eux sur leur univers et de soutenir l’artisanat local, tout en profitant d’un moment agréable à partager en couple, en famille ou entre amis. .

Office de tourisme 12 rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

