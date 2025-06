Marché de créateurs Marché de Travers #2 La Rochelle 22 juin 2025 12:00

Charente-Maritime

Marché de créateurs Marché de Travers #2 Belle du Gabut 5 rue de l’Armide La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 12:00:00

fin : 2025-06-22 20:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Venez flâner dans un lieu convivial et laissez-vous surprendre par le talent des créateurs locaux !

.

Belle du Gabut 5 rue de l’Armide

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine atelierdetravers@gmail.com

English : Designers’ market Marché de Travers #2

Come and stroll around this friendly place and be surprised by the talent of local designers!

German : Designer-Markt Marché de Travers #2

Schlendern Sie an einem geselligen Ort und lassen Sie sich vom Talent der lokalen Designer überraschen!

Italiano :

Venite a fare una passeggiata in questo luogo accogliente e lasciatevi sorprendere dal talento dei designer locali!

Espanol : Mercado de creadores Marché de Travers #2

Venga a pasear por este acogedor lugar y déjese sorprender por el talento de los diseñadores locales

