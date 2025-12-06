Marché de créateurs (Ô p’tits chats gaillards)

26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Le Bar à jeux O Petits chats Gaillards vous propose de découvrir des créateurs & artisans locaux (bijoux, origami, crochets, théières…) à l’occasion d’un marché tous les samedis et dimanches du mois de décembre. .

26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 52 35

English : Marché de créateurs (Ô p’tits chats gaillards)

German :

Italiano :

Espanol : Marché de créateurs (Ô p’tits chats gaillards)

L’événement Marché de créateurs (Ô p’tits chats gaillards) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-21 par Brive Tourisme