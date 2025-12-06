Marché de créateurs (Ô p’tits chats gaillards) Brive-la-Gaillarde
Marché de créateurs (Ô p’tits chats gaillards) Brive-la-Gaillarde samedi 6 décembre 2025.
Marché de créateurs (Ô p’tits chats gaillards)
26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27
Le Bar à jeux O Petits chats Gaillards vous propose de découvrir des créateurs & artisans locaux (bijoux, origami, crochets, théières…) à l’occasion d’un marché tous les samedis et dimanches du mois de décembre. .
26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 52 35
