Marché de Créateurs

Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

8ème édition d’une manifestation 100% créations artisanales et locales! Retrouvez sur place plus de 40 créateurs pour ce weekend du 22 au 23 novembre. Le samedi de 10H à 19H, jeux et maquillages pour les enfants, et le dimanche de 10H à 18H, un peu de musique avec le groupe »Hier Encore ».

Participez à la 8ème édition de cette manifestation 100% créations artisanales et locales! Retrouvez sur place plus de 40 créateurs pour ce weekend du 22 au 23 novembre. Le samedi de 10H à 19H, des jeux et maquillages pour les enfants sont prévus, et le dimanche de 10H à 18H, un peu de variété française avec le groupe »Hier Encore ». Restauration sur place disponible. Il ne manque plus que vous ! .

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Marché de Créateurs

8th edition of an event 100% hand-crafted and local creations! More than 40 creators will be on hand for the weekend of November 22 to 23. On Saturday from 10 a.m. to 7 p.m., games and face painting for children, and on Sunday from 10 a.m. to 6 p.m., a bit of music with the group Hier Encore .

German : Marché de Créateurs

8. Ausgabe einer Veranstaltung, die zu 100 % aus lokalen und handwerklichen Kreationen besteht! An diesem Wochenende, vom 22. bis 23. November, werden über 40 Kunsthandwerker vor Ort sein. Am Samstag von 10 bis 19 Uhr gibt es Spiele und Schminken für Kinder und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr Musik mit der Gruppe »Hier Encore ».

Italiano :

ottava edizione di un evento 100% artigianale e di creazioni locali! Più di 40 designer saranno presenti nel fine settimana del 22 e 23 novembre. Sabato, dalle 10 alle 19, giochi e face painting per i bambini e domenica, dalle 10 alle 18, un po’ di musica con il gruppo Hier Encore .

Espanol : Marché de Créateurs

¡8ª edición de un evento 100% artesanal y de creaciones locales! Más de 40 diseñadores estarán presentes el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. El sábado, de 10.00 a 19.00 horas, juegos y pintacaras para los niños, y el domingo, de 10.00 a 18.00 horas, un poco de música con el grupo Hier Encore .

L’événement Marché de Créateurs Peyrehorade a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans