Marché de Créateurs Peyrehorade
samedi 28 novembre 2026 · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Marché de Créateurs
Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
Participez à la 9ème édition de cette manifestation 100% créations artisanales et locales! Sur place maquillage enfants, animations musicales, jeux géants. Restauration sur place.
Participez à la 9ème édition de cette manifestation 100% créations artisanales et locales! Sur place maquillage enfants, animations musicales, jeux géants. Restauration sur place. .
Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché de Créateurs
8th edition of an event 100% hand-crafted and local creations! More than 40 creators will be on hand for the weekend of November 22 to 23. On Saturday from 10 a.m. to 7 p.m., games and face painting for children, and on Sunday from 10 a.m. to 6 p.m., a bit of music with the group « Hier Encore ».
L’événement Marché de Créateurs Peyrehorade a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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