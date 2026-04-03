Informations pratiques

Peyrehorade

Marché de Créateurs

Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

Participez à la 9ème édition de cette manifestation 100% créations artisanales et locales! Sur place maquillage enfants, animations musicales, jeux géants. Restauration sur place.

Participez à la 9ème édition de cette manifestation 100% créations artisanales et locales! Sur place maquillage enfants, animations musicales, jeux géants. Restauration sur place. .

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché de Créateurs

8th edition of an event 100% hand-crafted and local creations! More than 40 creators will be on hand for the weekend of November 22 to 23. On Saturday from 10 a.m. to 7 p.m., games and face painting for children, and on Sunday from 10 a.m. to 6 p.m., a bit of music with the group « Hier Encore ».

L’événement Marché de Créateurs Peyrehorade a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans