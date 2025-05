Marché de créateurs – Plouvien, 29 juin 2025 10:00, Plouvien.

Finistère

Marché de créateurs à la chapelle Plouvien Finistère

L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’association Bual Sant Jaoua, organise son tout premier marché de la création à la chapelle Saint-Jaoua. Ce lieu emblématique accueillera artistes et artisans peintres, sculpteurs, bijoutiers, tourneurs sur bois, brodeurs ou encore valorisateurs de laine locale pour une journée conviviale autour de la passion et du savoir-faire, rythmée par le bagad strollad Bro Leon de Bourg-Blanc, des crêpes avec le food truck La tribu d’Anna et de belles rencontres. .

à la chapelle

Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

