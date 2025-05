MARCHE DE CREATEURS & PRODUCTEURS – Clermont-le-Fort, 31 mai 2025 14:00, Clermont-le-Fort.

Haute-Garonne

MARCHE DE CREATEURS & PRODUCTEURS Clermont-le-Fort Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 14:00:00

fin : 2025-05-31 20:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Le Comité des Fêtes de Clermont-le-Fort organise un marché à 15 minutes de Toulouse. Vous pourrez retrouver des exposants avec une gamme large et originale de produits issus d’un artisanat local de qualité.

Le marché des producteurs et créateurs locaux est installé sur la place du village, en extérieur.

Concert et animations pour les enfants.

Soirée musicale.

Buvette et restauration sur place .

Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie cdf.clermontlefort@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes de Clermont-le-Fort is organizing a market 15 minutes from Toulouse. You’ll find stallholders offering a wide and original range of quality local craft products.

German :

Das Festkomitee von Clermont-le-Fort organisiert einen Markt, der 15 Minuten von Toulouse entfernt stattfindet. Sie können Aussteller mit einem breiten und originellen Angebot an Produkten aus lokalem Qualitätshandwerk finden.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Clermont-le-Fort organizza un mercato a 15 minuti da Tolosa. Troverete bancarelle che offrono un’ampia e originale gamma di prodotti artigianali locali di qualità.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Clermont-le-Fort organiza un mercado a 15 minutos de Toulouse. Encontrará puestos que ofrecen una amplia y original gama de productos artesanales locales de calidad.

L’événement MARCHE DE CREATEURS & PRODUCTEURS Clermont-le-Fort a été mis à jour le 2025-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE