MARCHÉ DE CRÉATEURS ROSALIE Rond-point Boulingrin Toulouse

MARCHÉ DE CRÉATEURS ROSALIE

Rond-point Boulingrin JARDIN DU GRAND ROND Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Le marché d’Hiver des créatrices et des créateurs est de retour pour une 28 e édition ! Rendez-vous pour un week-end qui met à l’honneur l’artisanat local, engagé, créatif et de qualité !

45 artisans et créateurs vous attendent avec des créations artisanales et des pièces uniques en série limitée ! Découvrez des savoir-faire variés tel que la réalisation de vêtements, bijoux, accessoires, illustrations, savons, décoration, luminaires, céramique, mobilier, produits pour enfants, ainsi que d’autres créations.

Des idées de cadeaux avant Noël ! .

Rond-point Boulingrin JARDIN DU GRAND ROND Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@creart31.com

English :

The Winter Creators’ Market is back for its 28th edition! Join us for a weekend that celebrates local, committed, creative and quality craftsmanship!

German :

Der Wintermarkt der Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker findet zum 28. Mal statt! Treffpunkt für ein Wochenende, an dem lokales, engagiertes, kreatives und qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk geehrt wird!

Italiano :

Il mercato invernale dei creatori torna per la sua 28ª edizione! Unitevi a noi per un weekend che celebra l’artigianato locale, impegnato, creativo e di qualità!

Espanol :

¡El mercado de invierno de los creadores vuelve en su 28ª edición! ¡Únase a nosotros en un fin de semana que celebra la artesanía local, comprometida, creativa y de calidad!

L’événement MARCHÉ DE CRÉATEURS ROSALIE Toulouse a été mis à jour le 2025-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE