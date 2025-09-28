Marché de créateurs Rouans

Marché de créateurs Rouans dimanche 28 septembre 2025.

Marché de créateurs

Salle des Loisirs Rouans Loire-Atlantique

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Amoureux de l’art et de la création, que diriez-vous de venir découvrir les artistes et créateurs lors du premier marché artisanal de l’association Les Artisanes du Sourire Rendez-vous à Rouans.

A propos de l’association Les Artisanes du Sourire

C’est dans un esprit de partage, de bienveillance et de convivialité que l’association a vu le jour, avec l’envie de mettre en lumière les talents locaux.

Au programme

35 créateurs et artisans

stands en intérieur et en extérieur

de nombreux savoir-faire bijoux, bois, poterie, fleurs, textiles, peintures, livres, cosmétiques naturels…

aussi des gourmandises et de l’épicerie fine ; brasserie, herboristerie, sels aromatisés, …etc.

une tatoueuse viendra partager son univers artistique.

Pratique

ambiance musicale sur place

buvette

petite restauration sur place

espace jeux et détente à l’exctérieur

Venez participer à un véritable moment de rencontre et de convivialité que nous vous proposons, sous le signe du sourire et de la découverte

Salle des Loisirs Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 90 61 21 lesartisanesdusourire@hotmail.com

English :

If you’re a lover of art and creativity, why not come and discover the artists and creators at Les Artisanes du Sourire Rendez-vous’s first craft market in Rouans.

German :

Sie lieben Kunst und Kreationen? Wie wäre es, wenn Sie beim ersten Kunsthandwerksmarkt des Vereins Les Artisanes du Sourire Rendez-vous in Rouans die Künstler und Kreativen entdecken würden?

Italiano :

Se siete amanti dell’arte e della creatività, venite a scoprire gli artisti e i designer del primo mercato artigianale organizzato da Les Artisanes du Sourire Rendez-vous a Rouans.

Espanol :

Si es un amante del arte y la creatividad, venga a descubrir a los artistas y diseñadores del primer mercado de artesanía organizado por Les Artisanes du Sourire Rendez-vous en Rouans.

