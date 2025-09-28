Marché de créateurs Rouans
Marché de créateurs Rouans dimanche 28 septembre 2025.
Marché de créateurs
Salle des Loisirs Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Amoureux de l’art et de la création, que diriez-vous de venir découvrir les artistes et créateurs lors du premier marché artisanal de l’association Les Artisanes du Sourire Rendez-vous à Rouans.
A propos de l’association Les Artisanes du Sourire
C’est dans un esprit de partage, de bienveillance et de convivialité que l’association a vu le jour, avec l’envie de mettre en lumière les talents locaux.
Au programme
35 créateurs et artisans
stands en intérieur et en extérieur
de nombreux savoir-faire bijoux, bois, poterie, fleurs, textiles, peintures, livres, cosmétiques naturels…
aussi des gourmandises et de l’épicerie fine ; brasserie, herboristerie, sels aromatisés, …etc.
une tatoueuse viendra partager son univers artistique.
Pratique
ambiance musicale sur place
buvette
petite restauration sur place
espace jeux et détente à l’exctérieur
Venez participer à un véritable moment de rencontre et de convivialité que nous vous proposons, sous le signe du sourire et de la découverte
Salle des Loisirs Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 90 61 21 lesartisanesdusourire@hotmail.com
English :
If you’re a lover of art and creativity, why not come and discover the artists and creators at Les Artisanes du Sourire Rendez-vous’s first craft market in Rouans.
German :
Sie lieben Kunst und Kreationen? Wie wäre es, wenn Sie beim ersten Kunsthandwerksmarkt des Vereins Les Artisanes du Sourire Rendez-vous in Rouans die Künstler und Kreativen entdecken würden?
Italiano :
Se siete amanti dell’arte e della creatività, venite a scoprire gli artisti e i designer del primo mercato artigianale organizzato da Les Artisanes du Sourire Rendez-vous a Rouans.
Espanol :
Si es un amante del arte y la creatividad, venga a descubrir a los artistas y diseñadores del primer mercado de artesanía organizado por Les Artisanes du Sourire Rendez-vous en Rouans.
