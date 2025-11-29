Marché de créateurs Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis

Marché de créateurs

Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association DEBOZ’ARTS organise la 12ème édition du Marché de Créateurs à Saint Sauveur d’Aunis avec de nombreux artisans d’art et artistes.

debozarts@gmail.com

English :

The DEBOZ’ARTS association organizes the 12th edition of the Marché de Créateurs in Saint Sauveur d’Aunis, with numerous art craftsmen and artists.

German :

Der Verein DEBOZ’ARTS organisiert die 12. Ausgabe des Designermarkts in Saint Sauveur d’Aunis mit zahlreichen Kunsthandwerkern und Künstlern.

Italiano :

L’associazione DEBOZ’ARTS organizza la 12a edizione del Marché de Créateurs a Saint Sauveur d’Aunis, con una serie di artigiani e artisti.

Espanol :

La asociación DEBOZ’ARTS organiza la 12ª edición del Marché de Créateurs en Saint Sauveur d’Aunis, con numerosos artesanos y artistas.

