Marché de créateurs Saintes

97 rue de Taillebourg Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Le marché des créateurs de noël revient au Silo les 13 et 14 décembre 2025 prochains.
L’association Les Dividuelles vous accueillera à l’occasion pour deux journées festives.
97 rue de Taillebourg Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesdividuelles@gmail.com
English :
The Marché des Créateurs de Noël returns to the Silo on December 13 and 14, 2025.
The association Les Dividuelles will welcome you for two festive days.
