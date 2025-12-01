Marché de créateurs Saintes

Marché de créateurs

97 rue de Taillebourg Saintes Charente-Maritime

2025-12-13 10:00:00

2025-12-14 17:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Le marché des créateurs de noël revient au Silo les 13 et 14 décembre 2025 prochains.

L’association Les Dividuelles vous accueillera à l’occasion pour deux journées festives.

97 rue de Taillebourg Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesdividuelles@gmail.com

English :

The Marché des Créateurs de Noël returns to the Silo on December 13 and 14, 2025.

The association Les Dividuelles will welcome you for two festive days.

