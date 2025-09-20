Marché de créateurs Sur la rive de Pont Miny Fégréac

Marché de créateurs Sur la rive de Pont Miny Fégréac samedi 20 septembre 2025.

Marché de créateurs Sur la rive de Pont Miny

1 rue du Pont Miny Fégréac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

.

1 rue du Pont Miny Fégréac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 59 16 36 20 surlarivedepontminy@gmail.com

