MARCHÉ DE CRÉATEURS Place Antonin Froidure Toulouse

Début : 2025-09-26 16:00:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

La place Froidure à Toulouse vous invite à sa nocturne artisanale « Créations et Gourmandises » un marché créatif et gourmand suivi d’une projection de cinéma en plein air !

La place Froidure se met aux couleurs de la créativité et de la convivialité pour accueillir la 1ʳᵉ édition du Marché Artisanal « Créations et Gourmandises », organisée par l’association Animabord et l’association des commerçants de la place.

Dès la fin d’après-midi, flânez entre les stands où artisans et créateurs locaux vous feront découvrir leurs univers mode, bijoux, papeterie, design, décoration, maroquinerie, articles pour enfants… sans oublier de délicieux stands gourmands pour éveiller vos papilles.

Sur place, profitez de tables conviviales pour déguster les plats préparés par les restaurants du quartier et par les exposants du marché. Et pour prolonger la soirée, la mairie de Toulouse vous invite à une projection de cinéma en plein air à 21h30, pour un moment festif sous les étoiles. .

English :

Toulouse?s Place Froidure invites you to its « Créations et Gourmandises » craft night: a creative and gourmet market followed by an open-air cinema screening!

German :

Der Place Froidure in Toulouse lädt Sie zu seiner Handwerkernacht « Créations et Gourmandises » ein: ein kreativer Markt mit Gaumenfreuden, gefolgt von einer Open-Air-Kinovorführung!

Italiano :

La Place Froidure di Tolosa vi invita alla serata artigianale « Créations et Gourmandises »: un mercato creativo e gastronomico seguito da una proiezione cinematografica all’aperto!

Espanol :

La plaza Froidure de Toulouse le invita a su noche de artesanía « Créations et Gourmandises »: ¡un mercado creativo y gastronómico seguido de una proyección de cine al aire libre!

