MARCHÉ DE CRÉATEURS Esplanade François Mitterrand Toulouse

Toulouse

MARCHÉ DE CRÉATEURS

Esplanade François Mitterrand ESPLANADE FRANÇOIS MITTERAND Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Plongez au cœur de la créativité locale lors d’un marché des créateurs !

Porté par l’association Les Autan’tik , cet événement met à l’honneur des créateurs de la région toulousaine, avec une ambition forte valoriser, promouvoir et révéler le talent et le savoir-faire local. Retrouvez-les ce dimanche sur un tout nouveau site l’esplanade François Mitterand !

Au fil des stands, laissez-vous surprendre par une sélection riche et inspirante d’artisans et de créateurs passionnés gourmandises artisanales, bijoux uniques, objets de décoration, illustrations, cosmétiques naturels, accessoires écoresponsables et bien plus encore…

Vous aurez notamment le plaisir de découvrir

Active Tea (boissons gourmandes), De la Graine à l’assiette (pesto, confitures et confits du producteur), Influences Bois et Galets (déco en bois flotté et galets), Demande à Hélèneuh (bijoux et accessoires mode), Artesanina (bijoux en macramé), L’autre vie du meuble (mobilier relooké), L’atelier d’Armandine (sacs et accessoires), Kidam et Loula (pochettes à livres et accessoires), Pyrograv’ (objets en bois pyrogravé), Les botanistes en herbe (CBD, CBG), L’herborêverie (cosmétiques), Mélanie Brisard et Maison Chapal (illustrations), Upcyring (bijoux à partir de petites cuillères), Créanatura (accessoires zéro déchet), Cap and Pap (bijoux), Sculpteur de lumière et Laved’art (luminaires), Karafé Karafon (déco en verre fusing), Zihna mode éthique (vêtements), Julia Lachaise (illustrations). .

Esplanade François Mitterrand ESPLANADE FRANÇOIS MITTERAND Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie autantikboutik@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in local creativity at a creators’ market!

L’événement MARCHÉ DE CRÉATEURS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE