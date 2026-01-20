Marché de créateurs & Vide ta chambre Salle de Sorlut Cozes

Marché de créateurs & Vide ta chambre

Salle de Sorlut Le logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

L’Apel de Nazareth organise un marché de créateurs & vide ta chambre -

Créations artisanales, objets uniques fait main….

Buvette et restauration sur place

.

Salle de Sorlut Le logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 63 43 18 apel.nd.nazareth.cozes@gmail.com

English :

Apel de Nazareth organizes a creators’ market & empties your room -

Artisanal creations, unique handmade objects….

Refreshments and snacks on site

