Marché de créateurs & Vide ta chambre Salle de Sorlut Cozes

Salle de Sorlut Le logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime
Début : 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
L’Apel de Nazareth organise un marché de créateurs & vide ta chambre -
Créations artisanales, objets uniques fait main….
Buvette et restauration sur place
Salle de Sorlut Le logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 63 43 18 apel.nd.nazareth.cozes@gmail.com
English :
Apel de Nazareth organizes a creators’ market & empties your room -
Artisanal creations, unique handmade objects….
Refreshments and snacks on site
