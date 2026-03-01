Marché de Créatrices AUFFAY

Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 12:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Du Samedi 14 Mars de 12h à 19h au Dimanche 15 Mars de 10h à 17h,

L’association PASSE TEMPS vous propose de découvrir leur salon artisanal ainsi que tout types de créations telles que Couture, bijoux, peinture, céramique, mosaïque, vêtements, douceurs, parfums, pierres…

Cela se déroulera à la salle des fêtes Maison des associations. .

Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10

English : Marché de Créatrices AUFFAY

L’événement Marché de Créatrices AUFFAY Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux