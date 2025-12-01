Marché de créatrices Le Blizart La Chaise-Dieu

Marché de créatrices

Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 15:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Vendredi 12 décembre, le restaurant Le Blizat organise un Marché d’artisanes à partir de 15h suivi d’un karaoké à 20h.

Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 31 91 49 cafe@blizart.org

English :

On Friday December 12, Le Blizat restaurant organizes a Marché d’artisanes starting at 3pm, followed by karaoke at 8pm.

