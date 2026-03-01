Marché de créatrices, spectacle et concerts La RéVulvotion puis à la salle polyvalente dès 20h Die

Marché de créatrices, spectacle et concerts La RéVulvotion

puis à la salle polyvalente dès 20h Théâtre Les Aires Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Prix conseillé

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 00:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Moment féministe et festif pour mettre en valeur les talents au féminin

.

puis à la salle polyvalente dès 20h Théâtre Les Aires Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 20 45 contact@escdd.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feminist and festive event to showcase female talent

L’événement Marché de créatrices, spectacle et concerts La RéVulvotion Die a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays Diois