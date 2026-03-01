Marché de créatrices, spectacle et concerts La RéVulvotion puis à la salle polyvalente dès 20h Die
puis à la salle polyvalente dès 20h Théâtre Les Aires Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Prix conseillé
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 00:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Moment féministe et festif pour mettre en valeur les talents au féminin
.
puis à la salle polyvalente dès 20h Théâtre Les Aires Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 20 45 contact@escdd.fr
English :
Feminist and festive event to showcase female talent
