Marché de dessins, textes et images imprimées Le Point Ephémère Paris

CLASH! festival est un festival de dessins, de textes et d’images imprimés réunissant des professionnel·les internationaux·ales et français·es du domaine. Ils et elles sont illustrateurs, dessinatrices, éditeur·trices indépendant·es, sérigraphes, graveuses… Iels travaillent en collectif ou en indépendant. Elles et ils viennent du 93, du Maroc, de Bogota, de Bruxelles, d’Italie, d’Angleterre… Iels ouvrent un moment de dessin pluriel pour tous et toutes, et arrêtent le temps d’un salon une scène engagée et vibrante des pratiques contemporaines des arts visuels dessinés et imprimés.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 14h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

