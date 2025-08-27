Marché de Devecey Rue du Village Devecey
Rue du Village Parvis de la halle Devecey Doubs
Début : 2025-08-27 16:00:00
fin : 2030-06-13 18:45:00
Date(s) :
2025-08-27 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07
Marché de Devecey, tous les mercredis de 16h à 18h45 .
Rue du Village Parvis de la halle Devecey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 83 63 mairie@devecey.fr
