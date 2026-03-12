Marché de Dolus d’Oléron

Place Jean-Jacques-Bazerbes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-01 08:30:00

fin : 2026-06-30 13:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01 2026-09-16

Marché alimentaire et de produits locaux en extérieur, sur la place Jean-Jacques Bazerbes.

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Place Jean-Jacques-Bazerbes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 mairie@dolusoleron.fr

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English :

Outdoor food and local produce market in Place Jean-Jacques Bazerbes.

L’événement Marché de Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes