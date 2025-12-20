Marché de Faux la Montagne Faux-la-Montagne

Marché de Faux la Montagne

Le bourg Faux-la-Montagne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25

Le marché de Faux-La Montagne a lieu tous les lundis matins sur la place route de Jalagnat (à 50m de la pharmacie, direction Jalagnat).

Vous y trouverez notamment primeur fruits et légumes, fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de fromages, biscuits, œufs… et davantage en saison estivale. .

Le bourg Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 92 15 mairie.faux-la-montagne@orange.fr

