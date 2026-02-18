Marché de Fayence Fayence

Marché de Fayence

Place de l’Eglise Fayence Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-01 08:30:00

fin : 2026-03-31 12:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-10-01

Toute l’année, Fayence s’anime avec son traditionnel marché sur la place de l’Église le samedi matin.

En période estivale, d’avril à octobre, le marché a lieu également le mardi et jeudi matin.

Place de l’Eglise Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 39 15 00

English :

All year round, Fayence comes alive with its traditional Saturday morning market in the Place de l’Église.

In summer, from April to October, the market also takes place on Tuesday and Thursday mornings.

