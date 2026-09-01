Marché de fin d’été Ehpad de Hérisson Hérisson
samedi 26 septembre 2026 · Ehpad de Hérisson · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Marché de fin d’été
Ehpad de Hérisson Dans la cour de l’Ehpad de Hérisson Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
RDV dans la cour de l’Ehpad de Hérisson le samedi 26 septembre de 10h30 à 17h30 pour le marché de fin d’été avec des artisans et producteurs locaux.
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Ehpad de Hérisson Dans la cour de l’Ehpad de Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 86 64 09 rambertjulie@yahoo.fr
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English :
Meet in the courtyard of the Hérisson nursing home on Saturday, September 26, from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. for the end-of-summer market featuring local artisans and producers.
L’événement Marché de fin d’été Hérisson a été mis à jour le 2026-09-08 par Montluçon Tourisme
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