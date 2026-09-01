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AGENDA · Hérisson

Marché de fin d’été Ehpad de Hérisson Hérisson

samedi 26 septembre 2026 · Ehpad de Hérisson · Hérisson

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Ehpad de Hérisson
Adresse
Dans la cour de l'Ehpad de Hérisson
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Marché de fin d’été

Ehpad de Hérisson Dans la cour de l’Ehpad de Hérisson Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :
2026-09-26

RDV dans la cour de l’Ehpad de Hérisson le samedi 26 septembre de 10h30 à 17h30 pour le marché de fin d’été avec des artisans et producteurs locaux.
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Ehpad de Hérisson Dans la cour de l’Ehpad de Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 86 64 09  rambertjulie@yahoo.fr

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English :

Meet in the courtyard of the Hérisson nursing home on Saturday, September 26, from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. for the end-of-summer market featuring local artisans and producers.

L’événement Marché de fin d’été Hérisson a été mis à jour le 2026-09-08 par Montluçon Tourisme

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