Marché de Fonsala

Marché de Fonsala Quartier Fonsala Saint-Chamond jeudi 2 octobre 2025.

Marché de Fonsala

Quartier Fonsala Place Ile de France Saint-Chamond Loire

Début : Mercredi 2025-10-02 07:00:00
fin : 2025-12-31 12:00:00

2025-10-02

Présence des producteurs de produits locaux uniquement.
Marché de produits alimentaires, manufacturés et de producteurs.
Quartier Fonsala Place Ile de France Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Presence of producers of local products only.
Food, manufactured and producer market.

German :

Präsenz von Produzenten ausschließlich lokaler Produkte.
Markt mit Lebensmitteln, Manufakturwaren und Erzeugern.

Italiano :

Solo produttori di prodotti locali.
Mercato di prodotti alimentari, manufatti e produttori.

Espanol :

Sólo productores de productos locales.
Alimentación, productos manufacturados y mercado de productores.

L’événement Marché de Fonsala Saint-Chamond a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès