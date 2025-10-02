Marché de Fonsala Quartier Fonsala Saint-Chamond
Marché de Fonsala
Quartier Fonsala Place Ile de France Saint-Chamond Loire
Début : Mercredi 2025-10-02 07:00:00
fin : 2025-12-31 12:00:00
2025-10-02
Présence des producteurs de produits locaux uniquement.
Marché de produits alimentaires, manufacturés et de producteurs.
Quartier Fonsala Place Ile de France Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 31 05 05 ville@saint-chamond.fr
English :
Presence of producers of local products only.
Food, manufactured and producer market.
German :
Präsenz von Produzenten ausschließlich lokaler Produkte.
Markt mit Lebensmitteln, Manufakturwaren und Erzeugern.
Italiano :
Solo produttori di prodotti locali.
Mercato di prodotti alimentari, manufatti e produttori.
Espanol :
Sólo productores de productos locales.
Alimentación, productos manufacturados y mercado de productores.
