Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau
Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau samedi 14 mars 2026.
Marché de fruits et légumes Albert 1er
Place Albert 1er Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Une douzaine de revendeurs exclusivement de fruits et légumes s’installent place Albert 1er pour vous accueillir tous les samedis matins de 8h à 13h (à l’exception du 25 décembre et 1er janvier) .
Place Albert 1er Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de fruits et légumes Albert 1er
L’événement Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pau