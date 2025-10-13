Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau
Une douzaine de revendeurs exclusivement de fruits et légumes s’installent place Albert 1er pour vous accueillir tous les samedis matins de 8h à 13h (à l’exception du 25 décembre et 1er janvier) .
Place Albert 1er Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80
