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Marché de Génilac Genilac

Marché de Génilac Genilac vendredi 2 octobre 2026.

Adresse : Place Jean Odin

Ville : 42800 Genilac

Département : Loire

Début : 2026-10-02T07:00:00

Fin : 2026-12-31T13:00:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Genilac

Marché de Génilac

Place Jean Odin Genilac Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-02 07:00:00
fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Mercredi et samedi matin fruits et légumes, fromage de vache, fromage de chèvre.
Jeudi matin fruits et légumes.
D’autres forains peuvent venir plus ponctuellement artisans d’art, fleurs, linge de maison…
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Place Jean Odin Genilac 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 75 08 58  mairie@genilac.fr

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English :

Wednesday and Saturday mornings: fruit and vegetables, cow’s cheese, goat’s cheese.
Thursday mornings: fruit and vegetables.
Other fairground vendors may visit on a more occasional basis: arts and crafts, flowers, household linen?

L’événement Marché de Génilac Genilac a été mis à jour le 2025-11-05 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès