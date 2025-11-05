Genilac

Marché de Génilac

Place Jean Odin Genilac Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02 07:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Mercredi et samedi matin fruits et légumes, fromage de vache, fromage de chèvre.

Jeudi matin fruits et légumes.

D’autres forains peuvent venir plus ponctuellement artisans d’art, fleurs, linge de maison…

.

Place Jean Odin Genilac 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 75 08 58 mairie@genilac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday and Saturday mornings: fruit and vegetables, cow’s cheese, goat’s cheese.

Thursday mornings: fruit and vegetables.

Other fairground vendors may visit on a more occasional basis: arts and crafts, flowers, household linen?

L’événement Marché de Génilac Genilac a été mis à jour le 2025-11-05 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès