Marché de Génilac Genilac
Marché de Génilac Genilac vendredi 2 octobre 2026.
Genilac
Marché de Génilac
Place Jean Odin Genilac Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-02 07:00:00
fin : 2026-12-31 13:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Mercredi et samedi matin fruits et légumes, fromage de vache, fromage de chèvre.
Jeudi matin fruits et légumes.
D’autres forains peuvent venir plus ponctuellement artisans d’art, fleurs, linge de maison…
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Place Jean Odin Genilac 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 75 08 58 mairie@genilac.fr
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English :
Wednesday and Saturday mornings: fruit and vegetables, cow’s cheese, goat’s cheese.
Thursday mornings: fruit and vegetables.
Other fairground vendors may visit on a more occasional basis: arts and crafts, flowers, household linen?
L’événement Marché de Génilac Genilac a été mis à jour le 2025-11-05 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès