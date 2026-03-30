Marché de Grignols le mercredi

Allées Saint Michel Grignols Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-01

Comme chaque mercredi matin, les allées Saint Michel de Grignols se parent de mille senteurs à l’occasion de son marché hebdomadaire.

Retrouvez en direct tous les produits locaux qui font la richesse de la région. .

Allées Saint Michel Grignols 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 01 20 communedegrignols@wanadoo.fr

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English : Marché de Grignols le mercredi

L’événement Marché de Grignols le mercredi Grignols a été mis à jour le 2026-03-27 par La Gironde du Sud