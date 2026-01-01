Marché de Joncy Place Henri Dureault Joncy

Marché de Joncy

Le marché a lieu sur la Place Duréault chaque samedi matin entre 8h et 13h, avec la présence de Christophe THIBAULT ferme de la Cré maraîcher bio, de Franck DROST Cho cho les poulets (vente de poulets cuits, plats cuisinés), du Charcutier du Louet, et de Marie-Laure DROST (fromages, produits du terroir, …) .

Place Henri Dureault Hall couverte Joncy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

