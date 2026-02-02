Marche de la 1ère Sève • 34ᵉ édition Ménestreau-en-Villette

Marche de la 1ère Sève • 34ᵉ édition

Marche de la 1ère Sève 34ᵉ édition

Le Comité des 5 Rivières, vous invite à participer à la 34ᵉ édition de la Marche de la 1ère Sève, le dimanche 15 mars, au départ du Domaine du Ciran à Ménestreau-en-Villette.

Cette randonnée conviviale vous fera découvrir les chemins de Ménestreau-en-Villette et de La Ferté-Saint-Aubin, sur des parcours exclusivement sur chemins, au cœur de la nature solognote.

– 4 parcours au choix

• 5 km et 10 km (1 ravitaillement) départ entre 8h et 10h

• 17 km et 22 km (2 ravitaillements) départ entre 7h et 8h30

Tarifs

• 4 € pour les marcheurs licenciés

• 5 € pour les non-licenciés

• Gratuit pour les moins de 12 ans

Chiens autorisés, tenus obligatoirement en laisse

Pensez à apporter votre propre verre (geste écoresponsable) 4 .

2915 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 61 77

English :

The Comité des 5 Rivières invites you to take part in the 34th edition of the Marche de la 1ère Sève, on Sunday March 15, starting from the Domaine du Ciran in Ménestreau-en-Villette.

This friendly hike will take you along the paths of Ménestreau-en-Villette and La Ferté-Saint-Aubin.

