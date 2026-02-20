Marché de la bière et concert Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Marché de la bière et concert

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Marché de la bière et concert de musique irlandaise. Brasseurs, restauration irlandaise,

Mac Guinness en concert à 15h. .

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41

English : Marché de la bière et concert

