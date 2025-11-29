Marché de la céramique Village d’Iraty Halle Darla Biarritz
Marché de la céramique
Village d’Iraty Halle Darla 10 Rue des Mesanges Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
2ème édition du Marché de Céramique de Biarritz qui se tiendra dans la Halle DARLA du village Iraty de Biarritz
Pour cette occasion, 30 artisans artistes céramistes et verriers seront réunis pour nous faire découvrir leur univers riche et varié témoignant ainsi de l’abondance de l’artisanat local.
Les visiteurs pourront durant ces deux jours, échanger avec des artisans et artistes engagés, assister à des démonstrations de tournage, paPOTer autour d’un café en décorant des suspensions de Noël….et plein d’autre surprise ! .
Village d’Iraty Halle Darla 10 Rue des Mesanges Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@marcheceramiquebiarritz.com
