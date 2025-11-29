Marché de la céramique Village d’Iraty Halle Darla Biarritz

Marché de la céramique

Village d’Iraty Halle Darla 10 Rue des Mesanges Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

2ème édition du Marché de Céramique de Biarritz qui se tiendra dans la Halle DARLA du village Iraty de Biarritz

Pour cette occasion, 30 artisans artistes céramistes et verriers seront réunis pour nous faire découvrir leur univers riche et varié témoignant ainsi de l’abondance de l’artisanat local.

Les visiteurs pourront durant ces deux jours, échanger avec des artisans et artistes engagés, assister à des démonstrations de tournage, paPOTer autour d’un café en décorant des suspensions de Noël….et plein d’autre surprise ! .

Village d’Iraty Halle Darla 10 Rue des Mesanges Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@marcheceramiquebiarritz.com

English : Marché de la céramique

German : Marché de la céramique

Italiano :

Espanol : Marché de la céramique

L’événement Marché de la céramique Biarritz a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Biarritz