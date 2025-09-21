Marché de la céramique d’Arles avenue du Président Wilson Arles

Marché de la céramique d’Arles avenue du Président Wilson Arles dimanche 21 septembre 2025.

Marché de la céramique d’Arles avenue du Président Wilson Arles Dimanche 21 septembre, 09h00 Entrée libre

Il y aura 31 céramistes présents sur la place Wilson, un atelier enfant et des démonstrations.

Cette troisième édition du marché céramique d’Arles, se déroulera le dimanche 21 septembre de 9h à 19h, sur la place Wilson d’Arles.

Une conférence sur « la Terre et l’Architecture » qui se déroulera la veille, le 20 septembre entre 18h et 19h30 à l’auditorium Fayrouz, au 3ème étage de l’Espace Van Gogh.

Une exposition sur cette thématique sera installée du 1er au 30 septembre dans les vitrines de commerçants partenaire.

Début : 2025-09-21T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T19:00:00.000+02:00

https://www.terresdeprovence.org/arles

avenue du Président Wilson 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône