Marché de la Céramique de Forcalquier place du Bourguet Forcalquier Samedi 19 juillet, 09h00 Entrée libre

24 potiers et céramistes exposent leur production de terre vernissée, grès, porcelaine, terre enfumée, faïence…

Cette journée, organisée par l’association Ciel et Terre, offre au public de Forcalquier, une découverte de la richesse de la céramique d’aujourd’hui.

Au travers de pièces utilitaires mais également de sculpture, de bijoux, de pièces artistiques.

Vous profiterez aussi d’une démonstration de jarre à la corde et d’un atelier de modelage détonnant pour petits et grands.

Début : 2025-07-19T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-19T20:00:00.000+02:00

https://www.terresdeprovence.org/forcalquier

place du Bourguet Forcalquier 04300 Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence