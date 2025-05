Marché de la céramique – par Abricadabroc – Square de la Bourse Nantes, 10 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-10 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Depuis 2021, l’association nantaise Abricadabroc propose en plus de ses marchés de la création toutes catégories confondues, des marchés et expos thématiques autour du bijou et de la céramique. Le but est de donner à voir le champ des possibles dans ces domaines de création contemporaine, au niveau des matériaux, des techniques et des savoir-faire. Son marché de la céramique qui a lieu tous les 2 ans rassemblera cette année 20 céramistes de la région Ouest, samedi 10 mai 2025 de 10h à 19h. S’inspirer de la nature, jouer avec les textures, avoir recours à des couleurs douces ou bien pétantes, décorer ses pièces ou jouer avec les aléas de la rencontre du feu et de la terre, travailler sur la mémoire des objets, voilà quelques-unes des lignes directrices de ces céramistes à l’honneur. On trouvera sur le marché des pièces uniques autour de l’art de la table (assiettes, tasses, saladiers, passoires…), des objets d’art (sculptures), ou de décoration (vases, boîtes, mobiles…), ainsi que des bijoux. Un petit coin convivial permettra de faire une pause au sein du marché en se régalant de gâteaux faits maison, de jus de pomme et bissap.

Square de la Bourse Centre-ville Nantes 44000