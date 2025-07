Marché de la céramique Pau

Marché de la céramique Pau samedi 20 septembre 2025.

Marché de la céramique

Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Une trentaine d’exposants professionnels, de l’art, de l’utilitaire, du décoratif, de l’intérieur, de l’extérieur, tout y est.

Des animations , des ateliers, des démonstrations pour petits et grands, de 10h à 12h puis de 14h à 18h.

Démonstration de Raku, des espaces de modelage pour découvrir la matière, de décoration sur céramique pour créer son propre souvenir, et la table à Patouille pour les tout-petits,

Mais aussi une tombola pour repartir avec sa pièce préférée et une crieuse public qui vient souffler l’esprit d’un village en fête !

Buvette et restauration sur place. .

Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectif1280@gmail.com

