Marché de la champignonnière du souterrain du Parc Floral Parc Floral de Paris accès Château Paris

Au sein d’un ancien tunnel réhabilité, au sein du Parc Floral, Jean-Bernard Math cultive des champignons dits lignicoles ou saprophytes, c’est-à-dire qui se nourrissent de bois mort : pleurotes (grises, bleues, jaunes, roses, pulmonarius) et shiitakés. Ces champignons, gourmets et parfois médicinaux, sont cultivés sur des substrats certifiés bio.

La production, entièrement en circuit court, est distribuée aux AMAP, restaurants, habitant·e·s, ou via des dons. Jean-Bernard propose également à la vente des kits de culture, des substrats à différents stades de vie, du neuf à l’épuisé, selon les besoins (culture, compostage, amendement).

Les 23 et 27 décembre une vente directement à la Ferme est proposée.

Accès : au niveau de l’entrée du souterrain situé au croisement de la route de l’artillerie et l’Avenue des Minimes près de l’entrée du Parc Floral.

Au menu et selon les récoltes du jour : shiitake, pleurote, hydne hérisson (crinière de lion) et shimeji.

Ce Parisculteurs propose les 23 et 27 décembre de 17h à 19h à la vente ses champignons produits au cœur du Parc Floral.

Le samedi 27 décembre 2025

de 17h00 à 19h00

Le mardi 23 décembre 2025

de 17h00 à 19h00

payant

De 20 à 32€ le kilo en fonction des variétés

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-23T18:00:00+01:00

fin : 2025-12-27T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-23T17:00:00+02:00_2025-12-23T19:00:00+02:00;2025-12-27T17:00:00+02:00_2025-12-27T19:00:00+02:00

Parc Floral de Paris accès Château 3, esplanade Saint Louis 75012 Paris