Marché de la Chandeleur Arvert
Marché de la Chandeleur Arvert mercredi 4 février 2026.
Marché de la Chandeleur
La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 08:00:00
fin : 2026-02-04 13:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Rendez-vous pour fêter la Chandeleur comme il se doit !
La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
English :
Rendezvous to celebrate Candlemas in style!
