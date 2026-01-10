Marche de la chandeleur Salle communale Buhl-Lorraine

Marche de la chandeleur

Salle communale 2 Place de l’Eglise Buhl-Lorraine Moselle

Tarif : – –

Date :

Dimanche 2026-02-01 09:00:00

2026-02-01 14:00:00

Date(s) :

2026-02-01

L’Amicale des vétérans de Buhl-Lorraine vous invite à la 13e édition de sa marche de la Chandeleur. Départ groupé à 9h devant la mairie. Départ groupé à 9h. Circuit de 10 km environ, avec ravitaillement tout au long du parcours café, vin chaud et brioche offerts. Possibilité de participer au repas à la salle communale à partir de 12h30, uniquement sur réservation. Renseignement par téléphone.Tout public

.

Salle communale 2 Place de l’Eglise Buhl-Lorraine 57400 Moselle Grand Est +33 6 29 35 37 38

English :

The Amicale des vétérans de Buhl-Lorraine invites you to the 13th edition of its Chandeleur walk. Mass start at 9 a.m. in front of the town hall. Mass start at 9am. Approx. 10 km circuit, with refreshments along the way: free coffee, mulled wine and brioche. Lunch available at the village hall from 12:30 pm, by reservation only. Information by telephone.

