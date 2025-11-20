Marché de la coquille Saint Jacques Dans la salle des fêtes Saint-Jacques-de-Thouars

Marché de la coquille Saint Jacques

Dans la salle des fêtes 18 Rue Baillergeau Saint-Jacques-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Déambulez sur ce marché de producteurs locaux dans lequel les circuits-courts sont mis à l’honneur. Venez déguster et acheter des coquilles St Jacques de la baie de St Brieuc. Des animations sont également au programme dont des ateliers culinaires.

Commande avant le 07/12/2025

Déambulez sur ce marché de producteurs locaux dans lequel les circuits-courts sont mis à l’honneur. Venez déguster et acheter des coquilles St Jacques de la baie de St Brieuc. Des animations sont également au programme dont des ateliers culinaires. Restauration sur place.

Bon de commande disponible à la mairie de St-Jacques-de-Thouars, par mail ou via helloasso (à commander avant le 07/12/2025) .

Dans la salle des fêtes 18 Rue Baillergeau Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 98 15 c.d.f.stjacquesdethouars@gmail.com

English : Marché de la coquille Saint Jacques

Take a stroll through this market of local producers, where short circuits are given pride of place. Come and taste and buy scallops from a producer from the Bay of St Brieux. Other activities include culinary workshops.

German : Marché de la coquille Saint Jacques

Schlendern Sie über diesen Markt mit lokalen Erzeugern, bei dem die kurzen Wege im Vordergrund stehen. Probieren und kaufen Sie Jakobsmuscheln, ein Produzent aus der Bucht von St Brieux ist ebenfalls anwesend. Auf dem Programm stehen auch kulinarische Workshops.

Italiano :

Passeggiate in questo mercato di produttori locali, dove l’accento è posto sui circuiti brevi. Venite a degustare e ad acquistare le capesante della baia di St Brieuc. Sono previste anche una serie di attività, tra cui laboratori culinari.

Ordinare entro il 07/12/2025

Espanol : Marché de la coquille Saint Jacques

Pasee por este mercado de productores locales, donde los circuitos cortos ocupan un lugar destacado. Venga a degustar y comprar vieiras; también estará presente un productor de la bahía de St Brieux. El programa también incluye numerosas actividades, entre ellas talleres culinarios.

L’événement Marché de la coquille Saint Jacques Saint-Jacques-de-Thouars a été mis à jour le 2025-11-17 par Maison du Thouarsais