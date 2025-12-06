Marché de la coquille Parking de l’Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Marché de la coquille Parking de l’Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer samedi 6 décembre 2025.

Marché de la coquille

Parking de l’Hôtel de Ville Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

La Coquille Saint-Jacques est à l’honneur lors de ce rendez-vous festif et gourmand qui rassemble passionnés de gastronomie et visiteurs curieux. Entre dégustations, animations et stands de producteurs, c’est l’occasion idéale de découvrir les saveurs locales et de préparer vos fêtes de fin d’année.

La Coquille Saint-Jacques est à l’honneur lors de ce rendez-vous festif et gourmand qui rassemble passionnés de gastronomie et visiteurs curieux. Entre dégustations, animations et stands de producteurs, c’est l’occasion idéale de découvrir les saveurs locales et de préparer vos fêtes de fin d’année.

Programme complet à venir…

Information nous n’avons pas le prix des coquilles au kilo. Mais pas d’inquiétude ! Le meilleur moyen de le découvrir, c’est de venir savourer l’ambiance du marché et choisir directement vos coquilles fraîches. On vous y attend ! .

Parking de l’Hôtel de Ville Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Marché de la coquille

The scallop is in the spotlight at this festive and gourmet event, which brings together gastronomy enthusiasts and curious visitors. With tastings, events and producer stands, it’s the perfect opportunity to discover local flavors and prepare for the festive season.

German : Marché de la coquille

Die Jakobsmuschel steht im Mittelpunkt dieses festlichen und kulinarischen Treffens, das Gastronomiebegeisterte und neugierige Besucher zusammenbringt. Mit Verkostungen, Animationen und Ständen von Produzenten ist dies die ideale Gelegenheit, die lokalen Geschmäcker zu entdecken und sich auf die Feiertage vorzubereiten.

Italiano :

La capasanta è protagonista di questo evento festivo e gastronomico, che riunisce appassionati di cucina e visitatori curiosi. Con degustazioni, eventi e stand di produttori, è l’occasione perfetta per scoprire i sapori locali e prepararsi alle feste.

Espanol :

La vieira es el centro de atención de este evento festivo y gourmet, que reúne a entusiastas de la gastronomía y visitantes curiosos. Con degustaciones, eventos y stands de productores, es la ocasión perfecta para descubrir los sabores locales y prepararse para las fiestas.

L’événement Marché de la coquille Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Trouville