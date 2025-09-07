Marche de la CPTS Houdreville
Marche de la CPTS Houdreville dimanche 7 septembre 2025.
Marche de la CPTS
Houdreville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 09:30:00
fin : 2025-09-07 11:30:00
Date(s) :
2025-09-07
Le 07 septembre à 09h30, la CPTS du Saintois vous invite à venir marcher pour entretenir votre autonomie !
Rendez-vous à la MJC.
Inscriptions au 06.16.92.56.44 ou 06.09.43.31.97
Cette marche est accessible à tous les publics.
La collation est offerte en fin de parcours.Tout public
0 .
Houdreville 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 16 92 56 44
English :
On September 07 at 09:30, the CPTS du Saintois invites you to come and walk to maintain your independence!
Meet at the MJC.
Registration: 06.16.92.56.44 or 06.09.43.31.97
This walk is open to all.
A snack is offered at the end of the walk.
German :
Am 07. September um 09:30 Uhr lädt Sie die CPTS du Saintois zu einem Spaziergang ein, um Ihre Selbstständigkeit zu erhalten!
Treffpunkt ist das MJC.
Anmeldungen unter: 06.16.92.56.44 oder 06.09.43.31.97
Diese Wanderung ist für alle zugänglich.
Am Ende der Wanderung wird ein Imbiss angeboten.
Italiano :
Il 07 settembre alle 9.30, il CPTS du Saintois vi invita a venire a camminare per mantenere la vostra indipendenza!
Appuntamento al MJC.
Iscrizione: 06.16.92.56.44 o 06.09.43.31.97
Questa passeggiata è aperta a tutti.
Al termine della passeggiata è previsto uno spuntino.
Espanol :
El 7 de septiembre a las 9.30 h, el CPTS de Saintois le invita a caminar para mantener su autonomía
Cita en el MJC.
Inscripciones: 06.16.92.56.44 o 06.09.43.31.97
Esta marcha está abierta a todos.
Al final del recorrido se servirá un tentempié.
L’événement Marche de la CPTS Houdreville a été mis à jour le 2025-08-23 par OT DU PAYS DU SAINTOIS