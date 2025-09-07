Marche de la CPTS Houdreville

Marche de la CPTS Houdreville dimanche 7 septembre 2025.

Marche de la CPTS

Houdreville Meurthe-et-Moselle

Le 07 septembre à 09h30, la CPTS du Saintois vous invite à venir marcher pour entretenir votre autonomie !

Rendez-vous à la MJC.

Inscriptions au 06.16.92.56.44 ou 06.09.43.31.97

Cette marche est accessible à tous les publics.

La collation est offerte en fin de parcours.Tout public

Houdreville 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 16 92 56 44

English :

On September 07 at 09:30, the CPTS du Saintois invites you to come and walk to maintain your independence!

Meet at the MJC.

Registration: 06.16.92.56.44 or 06.09.43.31.97

This walk is open to all.

A snack is offered at the end of the walk.

German :

Am 07. September um 09:30 Uhr lädt Sie die CPTS du Saintois zu einem Spaziergang ein, um Ihre Selbstständigkeit zu erhalten!

Treffpunkt ist das MJC.

Anmeldungen unter: 06.16.92.56.44 oder 06.09.43.31.97

Diese Wanderung ist für alle zugänglich.

Am Ende der Wanderung wird ein Imbiss angeboten.

Italiano :

Il 07 settembre alle 9.30, il CPTS du Saintois vi invita a venire a camminare per mantenere la vostra indipendenza!

Appuntamento al MJC.

Iscrizione: 06.16.92.56.44 o 06.09.43.31.97

Questa passeggiata è aperta a tutti.

Al termine della passeggiata è previsto uno spuntino.

Espanol :

El 7 de septiembre a las 9.30 h, el CPTS de Saintois le invita a caminar para mantener su autonomía

Cita en el MJC.

Inscripciones: 06.16.92.56.44 o 06.09.43.31.97

Esta marcha está abierta a todos.

Al final del recorrido se servirá un tentempié.

