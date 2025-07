MARCHÉ DE LA CRÉATION À LA CUEILLEUSE Nort-sur-Erdre

Vannerie, créations bois, vitrail, céramiques… ça se passe à la Cueilleuse !

Cette année 10 créateurs seront à l’affiche, c’est un petit plus que lors des 6 précédentes éditions dans ce cadre idyllique au bord du Canal. Les habitués du rendez-vous annuel retrouveront quelques créateurs déjà présents les précédentes années mais ils pourront également en découvrir de nouveaux, notamment une vitrailliste de Nort-sur-erdre ou une brodeuse venue de Nantes.

Il sera en tout cas possible de trouver sur les stands de quoi embellir le quotidien de chacun des objets déco en vitrail, des céramiques, des abat-jour, des broderies, des créations en bois brut, de la vannerie, des bijoux en macramé, en bois, en porcelaine ou en tissu, du linge de maison sérigraphié, des illustrations et de la carterie.

L’entrée du marché est libre, les visiteurs pourront aussi profiter de la carte plats maison et boissons de la Cueilleuse pour faire une pause face au Canal.

A la suite du marché à la Cueilleuse, l’association poursuivra sa route jusqu’à la fin de l’année lors de divers rendez-vous qui continueront à mettre à l’honneur la création artisanale locale.

Les 10 créateur.ices à l’affiche

– Clem-Made (Nort-sur-Erdre) objets déco en vitrail

– Le temps du lilas (Nort-sur-Erdre) bijoux en macramé, accessoires brodés

– Atelier Gembu (Treffieux) déco et art de la table en céramique (cloches à vent, horloges, bains d’oiseaux, tasses, plats…)

– Maya Mazoyer (Casson) illustrations, papeterie, objets déco

– La source (Treffieux) vannerie en osier (paniers, corbeilles, cabas)

– A contrefil (St Hilaire de Chaléons) objets déco, art de la table et bijoux en bois chantourné

– Sardine (Nantes) abat-jour, bijoux en tissu

– Maïwenn Dagan (Nantes) bijoux porcelaine, linge de maison sérigraphié

– Yuna.G (Nantes) broderie (bijoux, déco)

– Kuenko céramique (Montrevault sur Evre) art de la table et déco (bols, assiettes, pichets, coquetiers, théières, boîtes, sculptures)

Samedi 13h 19h

Dimanche 11h 19h .

Ecluse de la Cueilleuse Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 35 57 22 71

English :

Basketry, wood creations, stained glass, ceramics… all at La Cueilleuse!

German :

Korbflechterei, Holzkreationen, Glasmalerei, Keramik… das gibt es in La Cueilleuse!

Italiano :

Cestineria, creazioni in legno, vetro colorato, ceramica… tutto a La Cueilleuse!

Espanol :

Cestería, creaciones en madera, vidrieras, cerámica… ¡todo en La Cueilleuse!

