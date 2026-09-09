Marché de la création Salle de la mer Bernières-sur-Mer

Informations pratiques

Bernières-sur-Mer

Marché de la création

Salle de la mer Place du 06 juin Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Une trentaine d’artisans vous attendent pour des idées cadeaux de Noël uniques et locales – Petite restauration, goûters et boissons (dont vin chaud) pour une pause gourmande.

L’APE de Bernières-sur-Mer vous invite à son marché traditionnel de la création les 31 octobre et 1er novembre 2026, de 10h à 18h !

En bord de mer, avec parking gratuit sur place.

Une trentaine d’artisans vous attendent pour des idées cadeaux de Noël uniques et locales.

Petite restauration, goûters et boissons (dont vin chaud) pour une pause gourmande.

Idéal pour :

Une balade en famille ou entre amis

Trouver des cadeaux originaux pour les fêtes

Profiter de l’ambiance chaleureuse d’un marché artisanal

Dates : Samedi 31/10 et dimanche 01/11

Horaires : 10h-18h

Venez nombreux, on vous attend avec plaisir !

#MarchéArtisanal #BernièresSurMer #APE #CadeauxDeNoël #ArtisansLocaux .

Salle de la mer Place du 06 juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie ape.ecolebernieres@gmail.com

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English : Marché de la création

Around thirty craftspeople are on hand to offer you unique, locally sourced Christmas gift ideas – with light refreshments, snacks and drinks (including mulled wine) for a tasty break.

L’événement Marché de la création Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Calvados Attractivité