Marché de la création Salle de la mer Bernières-sur-Mer
samedi 31 octobre 2026 · Salle de la mer · Bernières-sur-Mer
Informations pratiques
Bernières-sur-Mer
Marché de la création
Salle de la mer Place du 06 juin Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Une trentaine d’artisans vous attendent pour des idées cadeaux de Noël uniques et locales – Petite restauration, goûters et boissons (dont vin chaud) pour une pause gourmande.
L’APE de Bernières-sur-Mer vous invite à son marché traditionnel de la création les 31 octobre et 1er novembre 2026, de 10h à 18h !
En bord de mer, avec parking gratuit sur place.
Une trentaine d’artisans vous attendent pour des idées cadeaux de Noël uniques et locales.
Petite restauration, goûters et boissons (dont vin chaud) pour une pause gourmande.
Idéal pour :
Une balade en famille ou entre amis
Trouver des cadeaux originaux pour les fêtes
Profiter de l’ambiance chaleureuse d’un marché artisanal
Dates : Samedi 31/10 et dimanche 01/11
Horaires : 10h-18h
Venez nombreux, on vous attend avec plaisir !
#MarchéArtisanal #BernièresSurMer #APE #CadeauxDeNoël #ArtisansLocaux .
Salle de la mer Place du 06 juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie ape.ecolebernieres@gmail.com
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English : Marché de la création
Around thirty craftspeople are on hand to offer you unique, locally sourced Christmas gift ideas – with light refreshments, snacks and drinks (including mulled wine) for a tasty break.
L’événement Marché de la création Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Calvados Attractivité
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